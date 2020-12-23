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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçiriyor

İHA

Erzincan Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçiriyor

Erzincan Belediyesi, Çukurkuyu yerleşkesinde 5 bin m2 alanda 925 adet panel kullanarak oluşturduğu GES’te elektrik enerjisi üremek için gün sayıyor. Güneş enerjisinden faydalanmak için dağın güney yamacına kurulan 250 KW’lik santralde elektrik üretilecek.
Bu hafta faaliyete geçmesi planlanan Güneş Enerjisi Santralini Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Aksun’a Belediye Meclis Üyesi Selami Mayda, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne ve Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur’da eşlik etti.
Konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Aksun; “Çukurkuyu 250 KW’lik GES’in kurulum alanındayız. Çok şükür kısa bir süre içerisinde kurulumunu sağladık. İnşallah bu haftadan itibaren enerji veriyor olacak. Erzincan’ımıza bu tür yatırımların devamı için elimizden geleni yapacağız. Daha önceden çöpten enerji tesisi olarak bilinen yerdeki enerji sistemlerimizi kuran geçmiş dönemki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu başlangıcı devam ettirebilmek, daha da geliştirebilmek ve bunu etkin kılabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz için 5 megavatlık bir alan tahsis ettik ve onun 1 megavatını 2021 yılının ilk ayında yapmış olacağız.
Ülkemizdeki yenilenebilir enerjilerin ne kadar getirisi olduğu herkes tarafından bilinmekte. Bizde Erzincan Belediyesi olarak buna kayıtsız kalmadık devamını sağlamaktayız. Enerjilerin kurulumunun hem halkımıza hem de istihdama yönelik avantajları olduğu var. Bu bilinebilir güçlü yanlarımızı daha etkin kılabilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Erzincan’ımıza hayırlı uğurlu olsun iyi ki varsınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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