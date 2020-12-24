Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vilayetler Hizmet Birliğinin 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında, uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce’nin konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin iletilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.