Vilayetler Hizmet Birliği 51. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Vilayetler Hizmet Birliğinin 51. Olağan Genel Meclis Toplantısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında, uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirildi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Vilayetler Birliği Başkanı Muhterem İnce’nin konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerin iletilmesiyle son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.