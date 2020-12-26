Aksun’dan Deprem Şehitliği Anıtına ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte 27 Aralık 1939'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'ndaki 1939 Erzincan Deprem Şehitliği Anıtını ziyaret etti.

Başkan Aksun, şehitlik anıtında dua ettikten sonra burada bir açıklama yaptı. Aksun yaptığı açıklamada; “Erzincan’ımız 27 Aralık 1939 yılında çok büyük bir sarsıntıyla deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış, binlerce insan toprağın altında bir o kadarı da yaralı olarak maalesef o gün karanlık bir sabaha uyanmış. Soğuk kış gününde ki bu felaketle karşı karşıya kalan Erzincan artık cenazelerini kaldırmakta bile güçlük çekince, burada deprem şehitlerinin takriben 2000 kişinin bulunduğu bir alan oluşturulmuş. Deprem şehitlerimizin buradaki konumlandırılmasının ardından daha sonra da 92 depremi ile ilgili de bir şehitlik Terzi baba mezarlığında oluşturulmuş. Erzincan olarak bu depremle ilgili maalesef maruz kaldığımız sıkıntılar yıllarca süre gelmiş şu anda yaşayan canlı tanıklarına da sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyorum. 1939 depreminin Erzincan’daki kaybettirdiği şeylerden biri de; bugün Türkiye genelinde bir buçuk milyona yakın Erzincan nüfusundan bahsedilmekte, o günkü şartlarda şehri terk edenlerin geriye dönmeyenlerin oluşturduğu bir nüfus var, 1992 depreminde gidip dönmeyenler var. Böylelikle Erzincan da maalesef demografik yapımız da değişmiş. Nüfus hareketliliğini önleyememişiz göçleri önleyememişiz. Deprem felaketi bu göçleri her zaman tetiklemiş. Bugün geldiğimiz son noktada Erzincan depreme hazır mı konusu hep sorulmakta. 1992 depreminden sonraki bina stoklarımız %40’ı oluşturmakta bunlardan en ufak bir endişemiz yok. 1992 depreminden sonra güçlendirmesi lâyıkıyla yapılanlar ise onlarda da bir sorun olmadığını düşünüyoruz ama yine de biz Erzincan Belediyesi olarak bir rapor hazırladık. Raporda %60’lık dilimin tekrar gözden geçirilip bununla ilgili Erzincan ilinin pilot bölge seçilmesini çevre şehircilik bakanlığımıza arz edeceğiz. Burada ön almak istiyoruz, şehir yıkılmadan depremin ağır bilançosu görülmeden tedbir almak için mademki deprem sonrası bu yıkılan binaları yapıyoruz deprem öncesi de bu tespitlerimiz karşılığında binaların uygun bir kredi ile borçlandırılıp yenilenmesini talep ediyoruz bunun içinde inşallah Erzincan pilot bölge olarak seçilecek umudundayız. Şimdiden geçmişte rahmete kavuşmuş tüm deprem şehitlerimizi minnetle şükranla anarken geride bıraktıkları yakınlarına sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyorum inşallah depremsiz bir Erzincan diliyorum” sözlerine yer verdi.

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