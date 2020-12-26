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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu buz kesti Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

İHA

Doğu Anadolu buz kesti Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkisini artırdı. Bölgedeki birçok ilde don olayı yaşandı. Kardan kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 21, Ardahan'da 15, Erzurum'da 14, Erzincan ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 58, Konaklı'da 39, Sarıkamış'ta 34 santimetre ölçüldü.
Öte yandan Erzincan’da geceleri yaşanan soğuk hava dolayısıyla akarsuların kıyısında bulunan kuru otların üzeri buzla kaplanarak adeta kristal görseli oluşturdu. Sabah uyanan vatandaşlar araçların camlarında oluşan buzu kazıyarak akünün süzmemesi için bir süre araçlarını çalıştırdılar. Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Karasu nehrinin yüzeyi de buzla kaplanırken mahsur kalan 30’a yakın kazı kurtarmak için AFAD ekipleri çalışma yaptı.
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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