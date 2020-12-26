Başkan Aktürk’ten 1939 Erzincan depremi yıl dönümü mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“27 Aralık 1939 tarihinde, gece saat 02:00, Büyük Erzincan Depremi; ilimiz tamamen yıkıldı. Yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 richter ölçeğine göre büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda; toplam 32 bin 962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem, Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir.

Can kayıplarının fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır. Deprem sebebiyle birçok devlet binasının yanı sıra, hapishaneler de zarar görmüştür.

Erzincan Hapishanesi’nin duvarları yıkılmış ve mahkuumlar açıkta kalmıştır. Buna rağmen mahkuumlardan hiçbiri kaçmamışlar, kurtarma ve yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılmışlardır.

Bu çalışmalarına katılan mahkumlar 1940 yılında çıkarılan özel bir kanunla affedilmişlerdir. Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.”

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