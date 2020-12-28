Doğu Anadolu buz kesti

Aşırı soğukların etkisini artırdığı Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 19, Erzurum'da 14, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 8, Iğdır'da 4, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5 ve Kars'ta 4 derece olması öngörülüyor.

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