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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Erzincan Milletvekillerinden esnafa destek ve yeni doktor atamalarıyla ilgili açıklama

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekillerinden esnafa destek ve yeni doktor atamalarıyla ilgili açıklama

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, pandemi nedeniyle esnafa verilecek maddi destek ile Erzincan ve ilçelerine 15 yeni doktor ataması hakkında konuştular.
AK Parti Erzincan Milletvekilleri yaptıkları açıklamada; “Pandemi nedeniyle çok ciddi maddi zorluklar yaşayan esnaflara müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Destek projesi kapsamında esnaflarımız Ocak ayının ilk haftasında başlaması öngörülen başvurularını edevlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirebilecek.
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek. Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.
Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.
Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.
Erzincan’ımız da bu destekten faydalanma hakkına haiz olan merkezde 2 bin 104 adet, Bin 186 adet de ilçelerde basit usul esnafımız var. Biliyoruz ki Dünya ve ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu süreçte her zaman olduğu gibi devletimiz yine milletimizin esnafımızın yanında olmuştur.
Daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi ise 31 Ocak 2021’e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu. Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler. Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek. Başvurular eDevlet üzerinden yapılabilecek.
Bir diğer önemli konu ise Erzincan ve ilçelerine 15 yeni doktorumuzun ataması yapıldı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim araştırma Hastanesine 3, Bir Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna 2, Kemaliye İlçe Devlet Hastanesine 1, Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesine 1, Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesine 2, Tercan İlçe Devlet Hastanesine 4, Çayırlı İlçe Devlet Hastanesine 1 ve İliç İlçe Devlet Hastanesine 1 olmak üzere toplam 15 yeni doktorumuzun ataması gerçekleştirildi. Bu konuda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya doktor atamalarındaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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