Erzincan´da Ardıçlı Gölü buz tuttu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi´ndeki göl, yaklaşık bir metre kalınlığında buzla kaplandı.
Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi´ndeki Ardıçlı Göl, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-12-30 10:44:03
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.