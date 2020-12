AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci ve İlçe Başkanı Bulut’tan yeni yıl mesajı

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladılar.

Şireci ve Bulut mesajlarında; “2021 yılının tüm Dünya ya başta sağlık getirmesini Cenabı Allah niyaz ediyoruz. 2020 yılı tüm insanlık için derslerle dolu çok zor imtihanlarla geride kalırken 2021 yılına umutla bakıyoruz. Hayatımızın en önemli olgusu sağlıklı günlere kavuşmaya tedbirleri elden bırakmaz isek çok yakınız.

AK Parti Erzincan İl ve ilçe teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızın ve onu yol arkadaşı son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın vizyonunda her geçen gün her alanda güçlenen ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız dünya lideri Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önce insan anlayışıyla her zaman olduğu gibi 2020 yılında da haksızlığın ve zulmün karşısında durdu. Gerek diplomatik girişimleri ile gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz "in tüm dünyayı hayran bırakan başarılarıyla mazlumların yanında oldu. Türkiye, tüm dünyanın sessizliğe gömüldüğü zamanlarda hakkın sesi oldu. Başta İslam dünyası olmak üzere kanın ve gözyaşının hakim olduğu her yerde, yaralara merhem oldu.

Pandemi süreci tüm Dünya ya bir kez daha eski Türkiye’nin yerini güçlü bir ülkenin aldığını gördü. Sözde büyük ülkeler virüs karşısında diz çökerken güçlü AK Parti vizyonunu her alanda atılan adımlarla milletimizi mağdur etmedi. İnanıyoruz ki 2021 yılında yeniden kucaklaşacağız. Daha büyük yatırımlara gelişimlere güçlü yarınlara emin adımlarla koşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2021 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Erzincanlı hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz. Tedbirleri elden bırakmayalım maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Unutmayalım ki alınan tüm tedbirler sağlığımız için özlediğimiz günlere çabucak kavuşmak içindir. Bu vesileyle bu sürecin kahramanı sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkürü bir borç biliyor, yeni yıllarını kutluyoruz.” ifadelerini kullandılar.

