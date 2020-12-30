24Erzincanspor zorlu deplasmandan 1 puan ile döndü

TFF 2. lig Beyaz gurup 18. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor ile karşılaşan 24Erzincanspor 00’lık skorla 1 puan alarak döndü.

24Erzincanspor, TCDD Ankara Demirspor stadyumunda Ankara Demirspor ile oynanan ve Veli Karakaya’nın yönettiği maçta 00 berabere kaldı.

Mücadeleye iyi başlayan 24Erzincanspor özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklardan gol ararken ev sahibi takım Ankara Demirspor’a pozisyon vermediği mücadelenin devresi 00 sona erdi.

İkinci yarıya da galibiyeti isteyen taraf görüntüsü veren ve birçok pozisyon bulan 24Erzincanspor bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince galibiyeti kaçıran taraf oldu. 24Erzincanspor zorlu Ankara deplasmanında aldığı 1 puan ile puanını 32 yaparak 3. sırada yer aldı.

24Erzincanspor 19. hafta mücadelesinde kendi sahasında 6 Ocak 2021 Çarşamba günü Sancaktepe FK spor ile mücadele edecek.

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