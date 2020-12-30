Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişiye ait evlerde yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Aralık'ta ülke genelinde yapılan eş zamanlı sahte alkol uygulamasında K.M., M.M, H.K. ve A.Ç.'ye ait 5 evde arama yaptı. Jandarmanın evlerde yaptığı aramada plastik bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki bulundu. Ayrıca ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 47 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. 2 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-12-30 18:59:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.