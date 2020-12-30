Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişiye ait evlerde yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Erzincan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Aralık'ta ülke genelinde yapılan eş zamanlı sahte alkol uygulamasında K.M., M.M, H.K. ve A.Ç.'ye ait 5 evde arama yaptı. Jandarmanın evlerde yaptığı aramada plastik bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki bulundu. Ayrıca ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 47 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. 2 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-12-30 18:59:53
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