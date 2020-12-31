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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baro Başkanı Aktürk’ten yeni yıl mesajı

İHA

Baro Başkanı Aktürk’ten yeni yıl mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde, unutmak istediğimiz bir yılı geride bırakarak, istediğimiz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, 2021 yılına giriyoruz. Yeni yıldan en büyük beklentimiz; salgının bitmesi, Ülkemize, Milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve refah getirmesi; hiç bir anne ve babanın evladı için gözyaşı dökmediği şehitsiz bir yıl dileğidir.
Bütün dünyanın mücadele ettiği Covid19 salgınının etkilerini en aza indirmek için ülke olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu zorlu günlerin geride kalacağını ve salgın sonrasında daha güzel günler yaşayacağımıza olan inancımızı her zaman diri tutuyoruz. Ülkemiz, yaşanan tüm zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir. Salgına karşı topyekûn mücadele ettiğimiz bu zor süreçte, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık personellerimiz başta olmak üzere sürece katkı sağlayan, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
Yeni bir yılı karşılarken, aziz şehitlerimize, Covid19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Şu an tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.
Yeni yılın, sağlıklı ve güzel günlerde sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, geçmişte olduğu gibi inançlarımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi doyasıya yaşadığımız, halaylarda omuz omuza birlikte olacağımız güzel günlere vesile olmasını diliyorum. Yeni yılda insan hakları ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınacağına, adil yargılama ile savunma hakkının üstün tutulacağına inancımız tamdır. Sağlıklı ve güzel günlerde buluşacağımız yeni bir yılda, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak temennisiyle, sizin ve ailenizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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