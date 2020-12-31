3. Ordu Komutanı Öngay, Vali Makas’a ziyarette bulundu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Mehmet Makas’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik Şeref defterini imzalayan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay daha sonra Valilik makamında Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştü.

Vali Mehmet Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Korgeneral Şeref Öngay'a teşekkürlerini iletti.

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