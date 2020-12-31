Erzincan Yeni Sanayi Sitesi’ne ulaşıma ek yol

Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan Yeni Sanayi Sitesi ulaşımında ortaya çıkan yoğunluğu azaltmak amacıyla sanayi için alternatif olarak 500 metre uzunluğunda yan yol açıldı. Açılan yan yol yeni Sanayi sitesi Marangozlar sitesinin girişi ile kamu lojmanları girişini birbirine bağladı.

Açılan yolda incelemelerde bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun daha sonra sanayi esnafını ziyaret etti. Erzincan Belediye Başkanı Aksun, esnaf ziyaretinde talep ve önerileri dinledi. Sanayi esnafı yol için Başkan Aksun’a teşekkürlerini ilettiler. Açılan yol ile sanayiye ulaşım direk ve ana yoldan bağımsız olarak kolaylıkla sağlanacak.

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