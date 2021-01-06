Başkan Bilici’ye Kaymakam Çelik’ten ziyaret

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Beldesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bilici'ye teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.