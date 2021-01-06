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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da kar yok, soğuk var

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu sene mevsimine göre karın azlığı kuraklık endişesi oluştururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor. Karın olmadığı alanlarda su akıntıları buz tuttu, bazı araçların aküleri boşaldı.

Doğu Anadolu’da kar yok, soğuk var

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu sene mevsimine göre karın azlığı kuraklık endişesi oluştururken, soğuk hava etkisini sürdürüyor. Karın olmadığı alanlarda su akıntıları buz tuttu, bazı araçların aküleri boşaldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede öğle saatlerinde pastırma yazı yaşanırken, sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada buzlanma ve don uyarısında bulunularak, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Tunceli’de 2, Erzurum’da 8, Kars’ta 14, Ağrı’da 9, Iğdır’da 6, Ardahan’da 15 derece oldu. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Tunceli’de 9, Erzurum’da 3, Kars’ta eksi 1, Ağrı’da 1, Iğdır’da eksi 2, Ardahan’da eksi 3 derece olması öngörülüyor.

Barajlardaki su seviyesi düştü, su akıntıları buzdan şelaleye döndü
Bu sene bölgede kar yağışının az olması dolayısıyla birçok baraj ve gölette su seviyesi düştü. Yaşanan kuraklık nedeniyle göletlerin çekildiği ve çatlakların oluştuğu gözlendi. Gece soğuk, gündüz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı bölgede bazı donan su akıntıları görsel şölen oluşturdu. ErzincanPülümür yolu üzerindeki Ağlayan Kayalar mevkiinde donan su akıntısı şelaleyi andırdı. Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kısa süreli bu noktada mola vermeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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