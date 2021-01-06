Erzincan’da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

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Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olmasını fırsat bilerek yol bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor.

Geçit Yerleşkesinde doğalgaz alt yapı çalışmalarının bittiği mahallelerde tahrip olan yolların tadilatı için parke kilit taş ve sıcak asfalt uygulaması yapılıyor.

Bu kapsamda Munzur, Yenidoğan, Gazi Mahallesi ve Demet Evler Mahallelerinde 1850 m kilit parke taş, 1800 m de sıcak asfalt uygulaması yapılacak.

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