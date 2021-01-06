Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2019 yılına ait karnesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” açıklandı.

5 ana kategorideki 45 alt göstergede değerlendirilen raporda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) karnesi şu şekilde oldu:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör adı ve soyadı: Prof. Dr. Akın Levent. Kuruluş yılı: 17.03.2006

A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı 11

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı 2

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı 2

A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 8

A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 1

A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı 2

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 0

A.6 Programların genel doluluk oranı %90,7

A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %51

A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı %0

A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı %0,07

A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 0

A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 5,51

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen eyayın sayısı 3,07

B. AraştırmaGeliştirme, Proje ve Yayın

B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,12

B.2 SCI, SCIExpanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,318

B.3 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 227

B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı %57,99

B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1

B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1

B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 0

B.7 YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı 3

B.8 YÖKYUDAB bursiyeri sayısı 0

B.9 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 2

B.10 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 20

B.11 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ArGe niteliği taşıyan proje sayısı 5

B.12.1 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.2 Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.3 Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.4 Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.5 Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.6 Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.7 Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.8 Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması (Boş bırakılmış)

B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 1

B.14.1 Üniversite laboratuvarlarında ArGe, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı 0

B.14.2 Üniversite laboratuvarlarında ArGe, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir 0

C. Uluslararasılaşma

C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı 3

C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı 1

C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 198

C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 2

C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı 1

C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 60

C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı 77

C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 3

C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı 5

D. Bütçe ve Finansman

D.1 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı %1,06

D.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı (Boş bırakılmış)

D.3.1 ArGe’ye harcanan bütçe oranı %0,27

D.3.2 ArGe’ye harcanan yatırım bütçesi oranı %0

D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 1

D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 82350

D.5 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 2004047

D.6 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı 7312

D.7 Yayın alımının bütçeye oranı %0,16

D.8 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı %3,16

E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

E.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı 4

E.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 204

E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 0

E.4 Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 5

E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 11

E.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı 0

E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 0

E.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması (Boş bırakılmış).

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