Erzincan'da, teröristlerin kullandığı 8 mağara imha edildi

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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 8 mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Kemah ilçesi kırsalında 7 Ocak 2021 tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 2102 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 8 mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Operasyonda tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, malzemeler de imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-01-08 20:40:30



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