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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afganistan’daki iç savaştan kaçıp Türkiye’de hayata tutundular

İHA

Afganistan’daki iç savaştan kaçıp Türkiye’de hayata tutundular

Afganistan’daki iç savaş sebebiyle 8 yıl önce Türkiye’ye gelip Erzincan’a yerleşen 10 nüfuslu Özbek ailesi, oto sanayide kaporta ve boya işi yaparak kimseye muhtaç olmadan hayata tutundular.
Afganistan’daki acı dolu yılların ardından 8 yıl önce İstanbul’a oradan da Erzincan’a gelen Özbek ailesi, burada yeni bir hayata başladı. Ailenin reisi Ali Özbek, Afganistan’daki mesleği olan oto kaporta ve boya işini Erzincan’da Yeni Sanayi Sitesinde bir dükkân satın alarak sürdürdü.
Kısa süre sonra 4 oğluyla birlikte dükkânda kaporta ve boya işi yaparak ekmek parası kazanan Ali Özbek, 10 nüfuslu ailesini geçindiriyor.
Afganistan’dan Türkiye’ye uzanan hayat hikayesini anlatan Özbek, zor zamanlar geçirdiklerini, Erzincan’da hayata tutunarak yeni bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.
Ali Özbek, “27 Eylül 1996 tarihinde Afganistan’da başlayan iç savaş sebebiyle birçok kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Özbek ailesi ilk olarak İstanbul’a oradan da Erzincan’a yerleştik. 8 yıldan beri Erzincan’da oto kaporta ve boya işiyle uğraşarak geçimimizi buradan sağlıyoruz. 2012 yılında Erzincan’a gelip burada Afganistan’daki mesleğim olan oto kaporta ve boya işine girdim. Dükkânda 4 çocuğum ve ben birlikte çalışıyoruz. Evde 10 kişi yaşıyoruz. 3 tane oğlum Türkiye’de askerlik yaptı. Çocuklarımdan birisi uzman çavuş olarak görevine Türk Silahlı Kuvvetleri’nde devam ediyor. Diğer yaşı büyük olan çocuklarımla birlikle iş bölümü yaparak kimi kaporta işiyle uğraşıyor kimi de benimle beraber boya işiyle. Okul çağında olan çocuklarımız okullarına devam ediyor. Allah’a çok şükür geçimimizi sağlıyoruz. Ailecek birbirimize destek olarak 8 yıldan beri Erzincan’da boya kaporta üzerine esnaflık yapıyoruz. İlk zamanlar tutunmak için biraz zorlansak da şimdi alıştık. Türkiye’yi ve burada ki insanları çok seviyoruz.” dedi.

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