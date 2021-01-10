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Erzincan’da çay ocağında yakalanan 20 kişiye cezai işlem uygulandı

İHA

Erzincan’da çay ocağında yakalanan 20 kişiye cezai işlem uygulandı

Erzincan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 20 kişiye toplam 63 bin lira para cezası uygulandı.
Olay, bugün saat 15. 30 sıralarında Işıkpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmayarak kalabalık oluştuğu yönünde polise giden ihbarı değerlendiren ekipler çay ocağında denetimde bulundu. Yapılan denetimde çay ocağında bulunan 20 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

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