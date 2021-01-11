Tanoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Tanoğlu’na damar tıkanıklığı nedeniyle stent takıldı.

Vali Mehmet Makas, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören Tanoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Makas, Tanoğlu’nun sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.

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