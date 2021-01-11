Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılındaki yol ve kaldırım çalışmalarının verileri açıklandı.

Açıklanan verilerde 2020 yılında, İnönü Mahallesi Refik Aras Sokak, Kızılay Mahallesi 1029. Sokak, Cumartesi Pazarı çevresi, Uğurhan Tunç Ata Caddesi, SivasErzincan karayoluna bağlanan ErzincanKemah yolu, Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesi başta olmak üzere şehir genelinde yapılan asfalt çalışmalarında ve tahrip olmuş yollarda ki yama çalışmalarında toplam 10 bin 358 ton asfalt kullanıldı. 5 km’de yeni imar yolları açıldı. 17,3 km uzunluğunda 132 bin 150 metrekare alanda sathi kaplama çalışmaları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü şantiye ekibi ise şehir genelinde parke yol, kaldırım, yol genişletme çalışmaları kapsamında hizmet verirken 16 bin 236 metrekare andezit, bin 943 metre andezit bordür, 36 bin 374 metrekare parke, 10 bin 998 metre beton bordür, bin 227 metrekare tuğla duvar, 229 metrekare sıva, bin 798 metreküp beton kullandı.

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