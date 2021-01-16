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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi

DHA

Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, kar yağışı sonrası buz tutunca bembeyaz oldu. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki şelale, dondurucu soğuklar nedeniyle 'buz dağı'na dönüştü. Yazın doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Girlevik Şelalesi'nde şimdi dev buz sarkıtları oluştu.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ünlü Girlevik Şelalesi, Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve soğuklar nedeniyle nedeniyle buz tuttu. Şelale, yer yer 10 metrelik dev buz sarkıtlarının oluştuğu doğa harikası görünümüyle de görsel güzellik oluşturdu. Beldenin önemli turizm merkezlerinden olan Girlevik Şelalesi'nin bu hali, kentten ve kent dışından ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çağlayan beldesinde oturanlar, Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı kışın ayrı güzel görüntüye sahip olduğunu belirterek, herkesi burayı görmeye davet etti.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-01-16 08:37:17

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