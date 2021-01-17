Erzincanlı offroadcılar, yaban hayatına ulaşmak için dağları aştı



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da, kar yağışının ardından offroad kulübü üyeleri, yaban hayvanların aç kalmaması için kolları sıvadı. Çalı ve ağaç diplerine, yemleme yapan kulüp üyeleri, zaman zaman kara saplandı.

Erzincan Offroad Kulübü üyeleri, kar yağışı sonrası yaban hayatının tehlikeye girmesi nedeniyle harekete geçti. Önce sokak hayvanlarını besleyen kulüp üyeleri, daha sonra araçlarıyla 2 bin 700 metre rakıma çıkarak, yapan hayvanları için yiyecek bıraktı. Yaklaşık 15 araçla gelen grup üyeleri, yüksek kesimlere buğday, ekmek ve kuru mama ile çıktı. Zorlu yolları aşan ekipler, zaman zaman kara da saplandı. Uzun uğraşlar sonucu yemleme çalışmasını tamamlayan offroadcılar, akşam saatlerinde şehre döndü.

Erzincan Offroad Kulübü Başkan Sinan Deniz, Erzincan Valiliği´nin desteği ile ilk olarak sokak hayvanları için yem bıraktıklarını ardından, yaban hayvanları için de kolları sıvadıklarını söyledi. Araçlarına yükledikleri buğday, ekmek ve samanı dağlık arazilere taşıdıklarını ifade eden Deniz, "Bizler bu gibi yemleme çalışmalarını sürekli yapıyoruz. Kulüp olarak yaban hayatına elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-01-17 09:10:29



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