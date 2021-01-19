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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye ekiplerinden kar mesaisi

İHA

Belediye ekiplerinden kar mesaisi

Erzincan’da kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.
Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.
Şehir genelinde devam eden çalışmalarda 300 personel ile 4 greyder, 3 kar küreme ve tuzlama aracı, 9 adet kepçe aralıksız bir şekilde temizleme çalışmaları yapıyor.
Belediye yetkilileri, “Gece saat 03.00’den beri aralıksız olarak çalışan ekip 3 vardiyalı sistemle küreme ve tuzlama çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Ana arterlerde yapılan küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ara il genelinde tüm sokaklarda da sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.” ifadelerine ye verdi.

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