Kemaliye’de Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı

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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde alınan tedbirler doğrultusunda korona virüs (Covid19) vaka sayısı hiç kalmadı.

İlçede covid19 vaka sayısı sıfırlandı. Yetkililer, maske, mesafe, temizlik ve ziyaret etmeme, sokağa çıkma yasaklarına uyulması takdirinde vaka sayısının en alt seviyeye indiğini kaydetti.

İlçede, pozitif vaka sayısı sıfır gözükürken, evde izlenen pozitif vakalar sıfır, hastanede takip edilen pozitif vaka sıfır, karantina altına alınan sıfır, ağır hasta sayısı sıfır olduğu belirtildi.

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