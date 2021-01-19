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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

DHA

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı


Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi´nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları ve bölge halkı, bugün sabah erken saatlerden itibaren kayak merkezine akın etti.
Munzur Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 970 metre rakımda bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde, toplam 17 kilometre uzunluğundaki pist ile kayakseverlere hizmet sunuluyor. 'Türkiye´nin en uzun kayak merkezi' olan bölgede yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Düzenlenen kayak il birinciliği müsabakaları ile sezona 'merhaba' denilen kayak merkezine bölge halkı da rağbet gösterdi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas da ziyaret ettiği kayak merkezinde sporcularla yakından ilgilendi.
Vali Makas, "Sezona 'bismillah' diyerek bugün il birinciliği eleme yarışmaları ile başlıyoruz. Bu açılış pandemi kaynaklı biraz soluk halde geçiyor ama kısıtlamalara uymak kaydıyla insanımızı, can Erzincanlımızı, tüm Türkiye´deki vatandaşlarımızı Ergan´ımıza bekleyerek, kayakseverleri kayak sporundan yararlandıracağız. O noktada kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.
Kayak sezonu açıldığı için mutlu olduklarını dile getiren kayak tutkunları ise Erzincanlı milli sporcularla gurur duyduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-01-19 15:37:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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