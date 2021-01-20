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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekillerinden Erzincan’a yapılan yatırımlara ilişkin açıklama

İHA

Milletvekillerinden Erzincan’a yapılan yatırımlara ilişkin açıklama

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, kentte gerçekleştirilen ve yapımı devam eden yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundular.
Milletvekilleri yaptıkları açıklamada; “Erzincan merkez ilçemiz ve diğer ilçelerimizde ziyaretlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Erzincan’ımız da yatırımlar artarak devam ediyor. Erzincan RefahiyeİliçKemaliyeDutlucaArapgir Tünelleri ve bağlantı yolları yapımı sürüyor. 2016 yılında başlayan çalışmalarımızın 2024 yılında tamamlanmasını hedefliyoruz. Yine devam eden bölünmüş yol yapımlarımız var. Erzincan Kelkit ve Tercan Aşkale bölgelerinde toplamda 127 km’ye tamamlanacak çalışmalar sürüyor. Bu bahsettiğimiz çalışmaların devletimize maliyeti yaklaşık 2 Milyon 415 bin lira.
2011 yılında son Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda başlayan Yüksek Hızlı Tren projesinde Sivas Erzincan Demiryolu çalışması yapılıyor. 2027 yılında tamamlanması planlanan çalışmanın devletimize maliyeti yaklaşık 9 Milyon Liradır. Turna Çayırı Baraj Gölü altında kalan yollarımız yeniden yapılıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemiz de yeni binalarımızın yapımı sürüyor. Erzincan Merkez Devlet Hastanemiz hızla yükseliyor. Büyüyen kalkınan ve gelişen Erzincan’ımız da OSB’de de büyük gelişimler yaşanıyor. Tarım ve Hayvancılıkta da odalarımızla iş birlikleri içerisinde gerekli adımları atıyoruz. Erzincan için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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