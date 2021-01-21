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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlere yangın eğitimi verildi

İHA

Gençlere yangın eğitimi verildi

Erzincan’da gençlere yangın eğitimi verildi.
Erzincan Gençlik Merkezi ve Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü organizasyonu ile itfaiye ekipleri tarafından Erzincan Gençlik Merkezinde gençlere yangın güvenliği temel eğitimi verildi.
Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak amacıyla Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda korona virüs tedbirleri alınarak maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde Erzincan Gençlik Merkezinde gençlere yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından sıvı yangınlarına (B sınıfı) müdahale ve söndürme tatbikatı da yapılarak eğitim sona erdi.

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