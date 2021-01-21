Tedavi olamazsa duyamayacak olan Yağmur’a Milletvekili Karaman el uzattı

Erzincan'da yaşayan Yıldız ailesinin kızları Yağmur'un (17) kulaklarında, henüz 7 yaşındayken taktığı küpelerin alerji yapması sonucu keloid oluştu. Yağmur, tedavi olamazsa duyamayacak. Tedavi masraflarını karşılamada zorlanan aileye AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’dan destek geldi.

Erzincan merkezde oturan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan Yağmur'un kulaklarında, 7 yaşındayken taktiği küpelerin alerji yapmasıyla yaralar oluşmaya başladı ve keloid oluştu. Kulak yaraları bir türlü iyileşmeyen Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım, derslerime çalışamıyorum. Herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum. Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor. Çaresi bulunmazsa kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" şeklinde konuştu.

Yağmur Yıldızın annesi Perişan Yıldız, "Yaklaşık 10 yıldır kızımın tedavisi için elimizden geleni yaptık ama bir sonuç alamadık. Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük hiç bir yerde çaresini bulamadık. 'İstanbul'da tedavisi var' dediler oraya da götürmeye gücümüz yok" diye konuştu.

Yağmur'un babası Halis Yıldız, "İnşaatlarda çalışarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kızımın kulakları kapanacak, duymayacak. Tedavi için yardım bekliyoruz" dedi.

Yıldız ailesinin yardım çağrısını yerel basından takip eden Milletvekili Süleyman Karaman kayıtsız kalmadı.

Yıldız Yağmur ve ailesine ulaşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ankara Hacettepe’ de tedavi görecek olan Yıldız Yağmur ve ailesinin Ankara’da tedavi sürecinde gerekli olan hastane ve kalacak yerleri ile ilgili olarak iletişime geçtiğini belirtti. Karaman, “Kızımız Yağmur’un babası Halis Bey ile görüştüm. Ankara Hacettepe’ye sevki yapıldı. İnşallah yapılacak olan ışın tedavisi ile kızımız sağlığına kavuşacak” dedi.

Ailesinin de ihtiyaçlarının giderilmesi için Erzincan Valiliği olarak gerekenin yapılacağını da söyleyen Milletvekili Karaman, “Erzincan basınının bu duyarlılığına teşekkür ederim. Haber yapmaları bizleri de haberdar etti. Bizlerde Kızımız ve ailesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“Yağmur Yıldız kızımızın sağlığının bizlerin makamımızdan, şartlarımızdan hatta hayatımızdan daha önemlidir” diyen Milletvekili Karaman, “Bende babayım. Yağmur’da bizim bir kızımız. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Gereken yapılacak” şeklinde konuştu.

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