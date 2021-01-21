Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları Erzincan’da başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları, Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

Yarışmalara 11 ilden toplamda 221 sporcu katılıyor. 2 gün sürecek yarışlarda dereceye giren sporcular liglere katılmaya hak kazanacak.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla beraber kayak sezonu açılmıştı. Sezonun açılmasının ardından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye geneli eleme yarışları Erzincan’da yapılıyor. Kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip merkezde yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor.

Erzincan’ın bir yarış merkezi olmakta iddialı olduğunu belirten ve uluslararası yapılan kayak yarışlarına talip olacağını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, “Erzincan ilimizde bugün Ergan Dağı Kayak Tesislerinde Türkiye A grubu elemeleri yapılıyor. U12, U14, U16, U18 ve büyükler kategorilerinde bugün ve yarın yarışlar yapılacak. Türkiye’den yaklaşık 11 ilden 221 sporcuyu davet ettik, bugün ve yarın onları ağırlamaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere geçen sene de Erzincan’da 6 tane ulusal anlamda yarış yapılmıştı. Bu yarışlar da bu senenin ilk Türkiye çapında ki yarışı. Erzincan bir yarış merkezi olmakta iddialı. Bu manada da Türkiye Kayak Federasyonu’nun yarışları burada düzenlemesinden de güç alıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tecrübeyi edindikten sonra uluslararası yarışlara talipli olacağız.” diye konuştu.

2 gün devam edecek olan yarışlarda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Organizasyona katılan sporcuların kazananları yarın devam edecek olan yarışlarda belli olacak.

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