Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Erzincan’ın İliç ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Küçükgümüşlü olarak açıklandı. Depremin saat 12.00’da 3.5 büyüklüğünde yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Yaşanan depremde herhangi can ve mal kaybı yanmadı.

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