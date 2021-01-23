Kayak yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi

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Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2022 Ocak 2021 tarihleri arasında 11 ilden 221 sporcunun katılımıyla düzenlenen Alp Disiplini A Grubu eleme yarışmaları tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Vali Mehmet Makas, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışmalarında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 2022 Ocak 2021 tarihleri arasında 11 ilden 221 sporcunun katılımıyla düzenlenen Alp Disiplini A Grubu eleme yarışmaları tamamlandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel ve antrenörleri tarafından verildi.

Madalya töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, centilmence yarışarak dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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