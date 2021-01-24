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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da yılkı atları için yem bırakıldı

İHA

Erzincan’da yılkı atları için yem bırakıldı

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında yılkı atları için yem bırakıldı.
İliç yaylalarında yaşayan yaban hayvanları için Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İlçe Tarım Müdürü Murat Çelebioğlu, İlçe SYDV Müdürü Bedri Gün, İlçe Jandarma Komutanı Serden Güler, kar yağışından dolayı yaban hayvanlarının aç kalmaması için ormanlık alandaki noktalara yem bıraktı.
Kış şartlarının ağır geçmesi, kar yağışı ve şiddetli soğuklar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşamasından dolayı doğada bulunan yabani hayvanlar ile yılkı atlarının beslenebilmesi amacıyla arazilerin uygun yerlerine besi yemi ve samanlar bırakıldı.
Ayrıca ekipler tarafından Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında yemleme çalışması yapıldı.

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