Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şubesi ekiplerince, son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

DKMP Şube Müdürü Kadir Kahraman, “Bu çalışmayı kamu kurumları, STK’lar ve avcı dernekleri ile birlikte yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da yaban hayatının devamı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakmalarını istirham ediyorum.” diye konuştu.

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