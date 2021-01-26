Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyünde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan merkeze 108 kilometre uzaklıkta bulunan Beğendik köyünde sürüden ayrılan 4 keçi, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan sürü sahibi durumu Erzincan AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

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