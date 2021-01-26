AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyünde, kayalık alanda 4 gün önce mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Tercan ilçesi Beğendik köyünün muhtarı Cemal Erseçen'e ait 3 keçi, çoban otlak alana çıkardığı sırada, kayalık alana tırmanarak, burada mahsur kaldı. 4 gündür kayıp keçileri aramaya çıkan köylüler, hayvanları sarp kayalık alanda buldu. Kendi imkanları ile hayvanları bulunduğu yerden indiremeyen muhtar Erseçen, durumu Erzincan AFAD Müdürlüğü´ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sarp kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanlar, uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldıkları yerden alınıp, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-01-26 10:07:37
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