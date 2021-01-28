Kaymakam Çelik'ten karakol ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Başçavuş Metin Uzun Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehit Başçavuş Metin Uzun Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Abak bölge hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e brifing verdi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.