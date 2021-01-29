Erzincan Adalet Sarayı'nın bahçesine bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatılarak imha edildi

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Erzincan Adalet Sarayı'nın bahçesine bırakılan şüpheli paket, bomba uzman ekibi tarafından fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Olay, Erzincan Adliyesi’nin protokol girişi bölümündeki bahçe kısmında meydana geldi. Alanda bulunan ağaçlarının yanına bırakılan siyah renkli çantayı fark eden adliye çalışanları durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince şüpheli çantanın bulunduğu alanın çevresi emniyet şeridiyle çevrilerek, vatandaşların bölgeden uzak olmalarını sağlandı, trafik ulaşıma kapatıldı.

Olay yerine gelen TEM Şube ekipleri ile bomba imha uzmanı güvenlik tedbirlerini alarak şüpheli çantaya fünye yerleştirdi.

Şüpheli çanta kontrollü bir şekilde iki kez fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Emniyet güçleri tarafından incelenen çantanın içinden evrak ve kağıt mendil çıktı. Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, imha edilen şüpheli çantanın yanına gelerek incelemede bulundu.

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