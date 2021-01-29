Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

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Erzincan merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün, sözde polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik Erzincan, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Manisa, Osmaniye, Malatya, Kahramanmaraş, Afyon, Konya ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aktif görevde bulunan 1 komiser yardımcısı, 2 polis memuru, 3 öğretmen, 3 avukat, 1 imam ve 3 özel sektör çalışanının içinde bulunduğu toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Erzincan’a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları sonrası şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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