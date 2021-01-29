Binali Yıldırım’dan karla mücadele ekiplerine tatlı

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Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28. dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yağan lapa lapa karın tadını çıkardı. Karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

Geçtiğimiz Salı günü memleketi Erzincan’a gelen ve önceki gün partisinin İl Kongresine katılan Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye’nin Kayı köyünde karın tadını çıkardı. Kar yağışı altında oluşan güzel manzarayı izleyen Yıldırım, karla mücadele ekiplerine de tatlı ikramında bulundu.

Yıldırım, “Gece gündüz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim” dedi.

Binali Yıldırım’ın kar üzerinde oturan köpeği sevmesi de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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