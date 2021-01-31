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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan avcılara ceza

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan avcılara ceza

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinden pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Ocak 2021 günü kaçak avlandıkları ileri sürülen avcı gurubuna cezai işlem uygulandı.
Olay, sosyal medya üzerinden ilgili kurumlara vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Bir süre sonra ihbara konu kaçak avlanmaya çıktıkları öne sürülen avcı gurubuna sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.
İddiayı, ulusal yayın yapan bir kanalda yayınlanan Yeşil Doğa programıyla Güven İslamoğlu dile getirdi.
Twitter hesabından “Bir duyum aldım. Erzincan’da bir grup (30 kişi) yasak günde kaçak avlanırken yakalanmış. 3 dağ keçisi ve 25 domuz vurmuşlar. Ama bu kişilere işlem yapmayın denmiş? Kim bu imtiyazlı kişiler? Araçlar Trabzon plakalı” diye yazan İslamoğlu, konuyla ilgili Valiliğin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun twitter hesaplarını etiketleyerek açıklama yapmaya çağırdı.
Konuya ilişkin bugün gece saatlerinde Üzümlü Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapılarak şu metne yer verildi:
“İlçemizde kacak avlanma yapıldığı ve bu avlanma esnasında dağ keçilerinin vurulduğu şekilde sosyal medyada haberler yer almaktadır.
İlçemiz Karacalar köyünde 30.01.2021 tarihinde kaçak av yapan bir grup tespit edilmiş olup, Erzincan Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce gerekli müdahaleler yapılmıştır. Söz konusu kişiler ile ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmekten gereken cezai işlemler uygulanmıştır. Ayrıca, kamuoyuna yansıdığı şekilde avlanma yapılan bölgede dağ keçisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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