Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da pompalı tüfekle bir otomobile zarar verip kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Geçit Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki bir otomobile pompalı tüfekle zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Geçit Mahallesi girişinde bahse konu şüphelileri yakaladı. Suç aleti pompalı tüfekte ele geçirildi.

2 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayda herhangi bir yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.