Başkan Aksun, Manifaturacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Manifaturacılar Sitesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Aksun esnaf ziyaretleri kapsamında Manifaturacılar Sitesinde esnafların istek ve taleplerini dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Pandemi sürecinde esnafın zor bir süreç geçirdiğini belirten Başkan Aksun, “Bu milletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağız. Tüm esnafımıza bereketli bol kazançlı günler diliyorum” dedi.

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