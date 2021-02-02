Kemaliye’de 3 çocuk annesi kadının evinde asılı halde cesedi bulundu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyü Yukarı Yuvacık mezrasında 3 çocuk annesi kadının evde iple asılı halde cesedi bulundu. Kadının intihar ettiği tahmin ediliyor.

Olay, önceki gün Yukarı Yuvacık mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezrada yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Y.K. (63) evinde komşuları tarafından iple asılı halde bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Evde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Y.K’nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mezranın kar ve tipiden dolayı kapalı olan yolu ilgili ekipler tarafından açılarak cenazenin Malatya’ya gidebilmesi sağlandı. Otopside ilk bulgulara göre kadının intihar ettiği üzerinde durulurken cenaze Kemaliye ilçesine bağlı Yaylacık (Şepik) köyü mezarlığına defnedildi.

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