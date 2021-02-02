Kemaliye’de 3 çocuk annesi kadının evinde asılı halde cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemaliye’de 3 çocuk annesi kadının evinde asılı halde cesedi bulundu

İHA

Kemaliye’de 3 çocuk annesi kadının evinde asılı halde cesedi bulundu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyü Yukarı Yuvacık mezrasında 3 çocuk annesi kadının evde iple asılı halde cesedi bulundu. Kadının intihar ettiği tahmin ediliyor.
Olay, önceki gün Yukarı Yuvacık mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezrada yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Y.K. (63) evinde komşuları tarafından iple asılı halde bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Evde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Y.K’nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mezranın kar ve tipiden dolayı kapalı olan yolu ilgili ekipler tarafından açılarak cenazenin Malatya’ya gidebilmesi sağlandı. Otopside ilk bulgulara göre kadının intihar ettiği üzerinde durulurken cenaze Kemaliye ilçesine bağlı Yaylacık (Şepik) köyü mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24Erzincansporda hedef galibiyet
YEREL HABERLER 24Erzincansporda hedef galibiyet
Doğu Anadolu buz kesti, pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti, pazarcılar soğuktan korunmak ...
Başkan Aksun, Manifaturacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aksun, Manifaturacılar Sitesi esnafıyla bir ...
Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli ...
Kırsal alanda donma tehlikesi geçiren vatandaşı jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kırsal alanda donma tehlikesi geçiren vatandaşı ...
Erzincan’da kar ve tipiden 118 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 118 köy yoluyla ulaşım ...
Çocukların poşetle kızak keyfi
YEREL HABERLER Çocukların poşetle kızak keyfi
Yoldan çıkan tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır alev alev yandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan avcılara ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan ...
EBYÜ öğrencileri bütünleme sınavlarının kaldırılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi
YEREL HABERLER EBYÜ öğrencileri bütünleme sınavlarının ...
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan avcılara ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan ...
Milletvekili Çakır’ın vefat eden ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır’ın vefat eden ağabeyi son ...
Erzincan’da kar ve tipiden 177 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 177 köy yoluyla ulaşım ...
Sağlıkçılar kar, tipide hız kesmiyor
YEREL HABERLER Sağlıkçılar kar, tipide hız kesmiyor
Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
YEREL HABERLER Vefakar sağlıkçılar aşı için karlı yolları aştılar
Kaymakam Çelik'ten aile ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik'ten aile ziyareti
Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere hukuki yardım
YEREL HABERLER Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ...
Erzincan’da karla mücadele ekiplerinin gece mesaisi
YEREL HABERLER Erzincan’da karla mücadele ekiplerinin gece mesaisi