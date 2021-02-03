Erzincan'da dağ keçileri havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da dağ keçileri havadan görüntülendi

İHA

Erzincan'da dağ keçileri havadan görüntülendi

Erzincan'da yerleşim alanına yakın bir noktada kardan beyaza bürünmüş yamaçlarda gezinen dağ keçileri, drone ile havadan görüntülendi.
Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek kesimden köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalara kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.
Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi'ne yakın bölgelere inen dağ keçileri, kardan kapanan yamaçlardan zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.
İhlas Haber Ajansı ekibinin havadan çekim yaptığı sırada ise 3 dağ keçisinin drone ile imtihanı objektife yansıdı. Drone'u yırtıcı kuş gibi kendilerine tehdit olarak gören dağ keçisi ailesi bir süre dikkatlice izledikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drone'a bakan dağ keçileri izleyenleri tebessüm ettirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da korona virüsle mücadelede yeni tedbirler
YEREL HABERLER Erzincan’da korona virüsle mücadelede yeni tedbirler
Erzincan’daki masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor
YEREL HABERLER Erzincan’daki masalsı kanyonlar turizmcileri ...
Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu
YEREL HABERLER Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi ...
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, 2020 ...
Kemaliye’de 3 çocuk annesi kadının evinde asılı halde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kemaliye’de 3 çocuk annesi kadının evinde asılı halde ...
24Erzincansporda hedef galibiyet
YEREL HABERLER 24Erzincansporda hedef galibiyet
Doğu Anadolu buz kesti, pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti, pazarcılar soğuktan korunmak ...
Başkan Aksun, Manifaturacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aksun, Manifaturacılar Sitesi esnafıyla bir ...
Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle otomobile zarar veren 2 şüpheli ...
Kırsal alanda donma tehlikesi geçiren vatandaşı jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kırsal alanda donma tehlikesi geçiren vatandaşı ...
Erzincan’da kar ve tipiden 118 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 118 köy yoluyla ulaşım ...
Çocukların poşetle kızak keyfi
YEREL HABERLER Çocukların poşetle kızak keyfi
Yoldan çıkan tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır alev alev yandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan avcılara ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ava çıkan ...