24Erzincanspor deplasmandan puan çıkaramadı

TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor, Kahramanmaraş deplasmanında 10 yenildi.
12 Şubat Stadyumunda oynanan ve Mustafa Aydın, Emin Barlas ile Kadir Akıllı hakem üçlüsünün yönettiği 21. hafta erteleme maçında Kahramanmaraş spora konuk olan 24Erzincanspor, sahadan 10 yenik ayrıldı. Kahramanmaraş sporun golünü Salim kaydetti.
24Erzincanspor elde ettiği 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrası topladığı 37 puan ile gurubunda 3. sırada yer aldı. 24Erzincanspor 14 Şubat Pazar günü Hekimoğlu sporu konuk edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.