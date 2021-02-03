AK Parti İl Başkanı Şireci, mazbatasını aldı

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı Kongresinde güven tazeleyerek il başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Cavit Şireci, seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Mazbatasını Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş’ın elinden alan Şireci, "Öncelikle 27 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğumuz kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kongremize Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Sekreterimiz Fatih Şahin ve çok kıymetli misafirlerimiz katıldı. Bundan sonra ki süreçte de bundan evvel olduğu gibi yine Erzincan için, ülkemiz için çalışma gayretinde olacağız. Önümüzde ki dönemde başarılarımızı katlayarak artırmayı hedefliyoruz. “ dedi.

Şireci’yi tebrik eden AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'da, "Seçilen il başkanımızı ve yönetim kurulunu kutluyorum. 2023 hedeflerimizde AK Parti kadroları olarak Erzincan’da yeniden seçilen arkadaşlarımız ile birlikte bir kez daha tarih yazacağımıza inanıyorum. Parti kurulduğu günden bu güne emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan ve tebriklerini ileten AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ise, “Yeniden seçilen il başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten biz kendisinden çok memnunuz. Bundan sonra da daha verimli çalışacağımıza inanıyoruz. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çok güzel bir kongre geçirdik. Ayrıca il kongremize görüntülü katılan Cumhurbaşkanımıza ve bu toprakların yetiştirdiği Başbakanımıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erzincan Adliyesi önündeki programa Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, kadın kolları, gençlik kolları, yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

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