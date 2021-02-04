Doğu Anadolu’da aralıklı kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars ve Ağrı'da 12, Erzurum'da 6, Iğdır ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ağrı'da sıfır, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Gece ve sabah buzlanma, don, yer yer sis ile pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları; Palandöken’de 110, Sarıkamış’ta 53, Konaklı’da 29 ve Ergan’da 46 santimetre olarak ölçüldü.

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